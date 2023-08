Schoolgebouw Pollinkhove met benzine in brand gestoken, verdachte vrijgelaten

De uitslaande brand die zaterdagnacht een bijgebouw van de beschermde oude gemeenteschool in Pollinkhove vernielde werd aangestoken met benzine. Dat bevestigt het parket van Ieper. Er werd afgelopen weekend een verdachte opgepakt maar die werd weer vrijgelaten.

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de brandweer een melding van een uitslaande brand in de Pollinkhovestraat in Pollinkhove, nabij Lo-Reninge. De brand woedde op het terrein van de beschermde oude gemeenteschool. Een stenen bijgebouw dat dienstdoet als garage stond er volledig in lichterlaaie. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al door het dak. Ze konden verhinderen dat de brand oversloeg naar een caravan en andere wooneenheden. Het bijgebouw zelf brandde volledig uit. Het dak stortte in en enkel de buitenmuren staan nog recht. Al snel was duidelijk dat het om brandstichting ging.

Benzinesporen

“Er werd door het parket een branddeskundige aangesteld en die kwam tot het duidelijke besluit van brandstichting”, zegt Tom Janssens van het parket. “Er werd benzine als brandversneller gebruikt. Er werd korte tijd later een verdachte opgepakt door de politie en er werd eveneens een huiszoeking uitgevoerd. De verdachte werd evenwel terug vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen maar het onderzoek loopt onverminderd verder.” De politie is nog bezig met verschillende onderzoeksdaden, ook in de buurt. Daar zou al langer sprake zijn van een twist tussen buurtbewoners maar alles wordt verder onderzocht. (JH)