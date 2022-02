Schade beperkt na brand in oude Belgacom-gebouwen

Vrijdagmiddag brak brand uit in de oude Belgacom-gebouwen in de Kortrijkse Tuinstraat. Niemand raakte gewond en ook de schade bleef beperkt. De piste van kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

De melding bereikte de alarmcentrale kort na 13 uur. Enkele omwonenden merkten een stevige brandgeur op, afkomstig uit de oude gebouwen van het voormalige Belgacom. De brandweer nam geen enkel risico en stuurde meteen het grote materiaal ter plaatse. “Het bleek te gaan om een deel afval dat binnen in de verlaten gebouwen in brand stond”, liet de officier ter plaatse optekenen. “We kijken hier waarschijnlijk in de richting van kwaad opzet of vandalisme maar de schade bleef uiterst beperkt. Het vuur konden we in geen tijd doven en na een laatste controle konden we opnieuw de kazerne vervoegen.”

De gebouwen, waar vroeger de centrale en administratieve diensten van Belgacom werden gehuisvest, staan al een tijdlang leeg. 8 maanden geleden begon men met de sloop ervan, al werden die werken stilgelegd. Vandalen vinden er een waar speelterrein waardoor de hulpdiensten er al verschillende keren moesten tussenkomen.