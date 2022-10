Schade beperkt bij tweede brand in vijftien maanden boven wokrestaurant dat nooit deuren opende in Kortrijk

Voor de tweede keer in amper vijftien maanden is maandagavond brand uitgebroken op de eerste verdieping boven wokrestaurant The Wok in Kortrijk. Het vuur ontstond in een technische ruimte, maar kon snel geblust worden. Het restaurant opende nooit de deuren en het pand staat ondertussen te koop.

Begin augustus 2021 brak de eerste keer brand uit in het pand in de Wandelingstraat. De eigenaar zette ’s nachts nog even de frietketel op, maar viel in slaap. Toen hij wakker werd van een brandgeur merkte hij dat de frietketel in lichterlaaie stond. Instinctief gooide hij water op de brandende olie maar dat wakkerde het vuur alleen maar aan, met een uitslaande brand tot gevolg. De eigenaar en een vriend konden ontkomen, een tiental buren moesten worden geëvacueerd. Toen was het plan dat het wokrestaurant in september 2021 zou openen, maar zover kwam het mede door de brand nooit. Vandaag staat het pand te koop.

Iets voor 23 uur maandagavond brak er opnieuw brand uit op de eerste verdieping aan de achterkant van het ondertussen leegstaande pand. De brandweerzone Fluvia had dit keer het vuur snel onder controle en kon grote schade vermijden. Evacuatie van de buren was niet nodig. De Wandelingstraat bleef een tijdlang wel plaatselijk afgesloten voor het verkeer. (LSi)