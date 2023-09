Rusthuis in Roeselare geëvacueerd doordat droogkast vuur vat

De brandweer werd dinsdagochtend omstreeks 7.30 uur opgeroepen naar de Westlaan in Roeselare. Daar is brand uitgebroken in het woonzorgcentrum Westerlinde. Het medisch interventieplan is afgekondigd.

De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. De brand ontstond in een droogkast op de tweede verdieping en ging gepaard met serieuze rookontwikkeling. De bewoners, die vlakbij verblijven, werden onmiddellijk door het personeel naar andere gedeelten van het gebouw gebracht.

De brand is inmiddels onder controle, de brandweer is wel nog volop het gebouw aan het ventileren.