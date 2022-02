Rukwinden slaan terugslagklep dicht en veroorzaken schoorsteenbrand

In de Ramskapellestraat in Nieuwpoort ontstond zondagavond rond 22.30 uur een schoorsteenbrand die mede veroorzaakt werd door de storm en de daarmee gepaard gaande rukwinden.

De bewoners belden de hulpdiensten omdat er nogal wat rook te zien was in de woning. Ze verwarmden met een pelletkachel en deden die in afwachting van de hulpdiensten al uit. De toegesnelde brandweer deed nazicht via een ladderwagen. Door de wind was de terugslagklep dichtgeklapt en ontstond er rookontwikkeling in de woning.

Het huis werd geventileerd, er vielen geen gewonden. (JH)