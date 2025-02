Ruim 250 varkens sterven bij onopgemerkte stalbrand, brandweer kan uitbreiding voorkomen

Ongeveer 250 varkens lieten maandagochtend het leven bij een stalbrand in Leisele bij Alveringem. Het ging om een brand die niet opgemerkt werd en mogelijk ‘s nachts al woedde. “Bij onze aankomst was het vuur al vanzelf gedoofd, door zuurstoftekort”, zegt brandweerkapitein Guido Snick van post Lo-Reninge. “We konden wel nog voorkomen dat de brand nog uitbreiding nam via de gangen naar andere stallen.”

Het was de landbouwer van de boerderij in de Oude Molenstraat in Leisele zelf die even na 8 uur de brand had opgemerkt. Hij zag nog wat rook in de omgeving van de stal, maar van vlammen was geen sprake meer. Wat er aan de hand was, was niet meteen duidelijk. Het ging om meerdere stallen die verbonden waren met gangen. Elke stal was opgedeeld in compartimenten en alles samen zaten meerdere honderden varkens binnen. De brandweer werd verwittigd voor het blussen van een industriebrand. Brandweerposten Lo-Reninge en Veurne snelden ter plaatse.

Brand gesmoord

“Bij onze aankomst was er eigenlijk geen sprake meer van een brand”, zegt brandweerkapitein Guido Snick. “Er was enkel nog wat rook te zien. Het bleek dat er wel een brand had gewoed, maar die is vanzelf gedoofd door zuurstoftekort. De brand was dus al gesmoord. De stal heeft een vrij nieuw dak en die is volledig intact gebleven. In de stal waar de brand woedde, waren drie compartimenten aanwezig. Alle dieren in dat betreffende deel zijn overleden, het gaat om een aanzienlijk aantal. De meeste overleden door de rook, want die werd verspreid door de smeulende isolatie van het dak. Wijzelf konden nog erger voorkomen door meteen te verhinderen dat er nog uitbreiding zou zijn naar de andere stallen via de gemeenschappelijke gangen. Daarna hebben we alles geventileerd.”

Kortsluiting?

Hoeveel dieren er precies het leven lieten is niet duidelijk, maar naar schatting zijn het er ruim 250. De kadavers zullen later geruimd worden. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak van de brand, maar ook dat is niet helemaal zeker. De politie Spoorkin kwam eveneens ter plaatse voor de vaststellingen. Na een grondige controle van de stallen kon iedereen terugkeren. (JH)