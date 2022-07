Rookrookontwikkeling in appartementsgebouw langs de Hulststraat in Tielt

De brandweer moest zondagavond omstreeks 19 uur tussenkomen in een appartementsgebouw langs de Hulststraat in Tielt. Daar werden bewoners opgeschrikt door een brandalarm en was er sprake van enige rookontwikkeling.

De brandweer snelde ter plaatse, maar moest uiteindelijk nauwelijks ingrijpen. Terwijl de bewoners buiten het appartement wachten en toekeken voerde de brandweer een grondige controle van het appartementsgebouw uit.