Rookontwikkeling van barbecue zorgt even voor onrust bij alerte buurtbewoners van houthandel in Hooglede

De brandweer werd donderdagavond omstreeks 20.30 uur opgeroepen naar het gehucht Sleihage, bij Hooglede. Langs de Diksmuidsesteenweg hadden buurtbewoners rookontwikkeling in de omgeving van een houthandel opgemerkt.

Zij verwittigden onmiddellijk de eigenaars van de houthandel, die niet bij hun zaak wonen. De eigenaars snelden onmiddellijk naar de houthandel, onderweg belden ze de brandweer op. Toen zowel de brandweer als de eigenaars ter plaatse kwamen, merkten ze dat er maar weinig aan de hand was. Enkele buurtbewoners waren aan het barbecueën waardoor er rook te zien was in de omgeving van de houthandel.