Rookontwikkeling na afbranden van verf aan dakgoot van woning in Sint-Michiels

In een woning in De Rijselstraat in Sint-Michiels-Brugge is rond 19 uur brand ontstaan aan de uitbouw van een woning. De brand ontstond toen men verf van de dakgoot aan het afbranden was. Plot kwam er rook van onder de pannen.

De bewoners konden in eerste instantie de brand zelf blussen, maar de opgeroepen brandweer nam het zekere voor het onzekere en ontmantelde een deel van de dakpannen om er zeker van te zijn dat er geen restwarmte meer in de constructie aanwezig was.

De schade valt al bij al mee en niemand raakte gewond. Tijdens de interventie zorgde de politie voor beurtelings verkeer in de Rijselstraat.