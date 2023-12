De brandweer kreeg zaterdagmiddag een oproep binnen voor een mogelijke brand in Koksijde-Dorp.

Rond 15 uur 50 zag een bewoner van de wijk in de Smockelpotstraat dat er wat rook in de woning hing. De brandweer werd gebeld en die kon de woning snel betreden. Blijkbaar was een kookpot op een gasvuur blijven staan en dat zorgde voor een flinke rookontwikkeling. De situatie was snel onder controle en door het natuurlijk ventileren van de woning verdween de rook ook snel. (JH)