Rookontwikkeling in woning in Blankenberge

Woensdagmiddag even over half drie werd melding gemaakt van een woningbrand in de Evendijk West in Blankenberge.

Bij aankomst van de brandweer was van een brand geen sprake. Wel hing de woning vol rook. De oorzaak bleek de schouwklep te zijn. De bewoner had die vergeten open te zetten, zo kwam de rook van de kachel in de woning terecht in plaats van door de schouw naar buiten te gaan. Na het verluchten van de woning en een controle was het euvel opgelost. Niemand raakte gewond.