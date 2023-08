Rookontwikkeling in woning in aanbouw in Tielt

De brandweer van Tielt vierde dit weekend haar 200-jarig bestaan. Dat gebeurde onder andere met een veiligheidsdag op zondag.

Omstreeks 16.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brandje in de Dames Van Biervlietstraat. Daar had een buurtbewoner rookontwikkeling opgemerkt. De bezoekers aan de veiligheidsdag konden dus zien hoe de brandweerlui te werk gaan bij een oproep.

De brandweerwagens konden al snel terugkeren naar de kazerne. In de Dames Van Biervlietstraat was een brandje ontstaan in een woning in aanbouw. Enkele houten paletten stonden er in brand. De politie kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Mogelijks ontstond het brandje door enkele jongeren die samenkwamen in de toekomstige nieuwe wijk.

(BF)