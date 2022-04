Rookontwikkeling in rijwoning nadat bewoner potje op vuur vergeet

De brandweer van Torhout moest woensdagochtend rond 9.30 uur uitrukken naar een woning in de Oostendestraat waar rookontwikkeling te zien was. Een bewoner was er een potje op het vuur vergeten.

Het waren wandelaars in de winkelstraat Oostendestraat die rond 9.30 uur de rook opmerkten. Die steeg op vanonder de voordeur. Het ging om een kleine rijwoning die naast café Den Tap ligt. De wandelaars belden aan maar kregen geen gehoor. Het was dus niet duidelijk of er iemand thuis was. Daarop werd de brandweer verwittigd ter plaatse reden voor een brand gebouw. Ook de politie kwam ter plaatse. Al gauw bleek er van een echte brand geen sprake te zijn. De bewoner van het huis had een potje op het vuur gezet maar was die vergeten uit te zetten toen hij vertrok om boodschappen te doen. Bij de komst van de brandweer merkte de man het tumult op en ging snel ter plaatse.

Geen schade

De brandweer hoefde binnen niet veel meer te doen. Het potje werd van het vuur gehaald en daarna werd het huis geventileerd via de voordeur. Er is geen schade binnen en de man mocht na enige tijd terug in zijn woning. Er vielen ook geen gewonden. Tijdens de interventie van de hulpdiensten was er beperkte verkeershinder in de Oostendestraat maar dat loste zich gauw op toen de hulpdiensten snel terug konden inrukken. (JH)