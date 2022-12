Rookontwikkeling in restaurant Le Robinson in De Panne door omvallende lamp

Maandagmorgen omstreeks 6.45 uur moest de brandweer van De Panne en Koksijde-Oostduinkerke uitrukken naar het restaurant Robinson op de hoek van de Zeelaan en de Duinkerkelaan.

Enkele bewoners van de bovenverdieping, die het brandalarm hoorden afgaan, verwittigden de brandweer. Toen de brandweer de zaal van het restaurant binnenging, was er reeds heel wat rook ontstaan.

De oorzaak werd vrij vlug gevonden. Een lange lamparmatuur was naar beneden gekomen en op twee tafels gevallen die aan het smeulen gingen. Omdat de bovenkant van de tafels uit kunststof bestond, begon het tafeloppervlak te smelten en er ontwikkelde zich daardoor heel wat rook. De brandweer bracht de smeulende tafels naar buiten en ventileerde de gelijkvloerse zaal van het restaurant. Door de interventie was er wat hinder in de Duinkerkelaan. (JT)