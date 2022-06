Rookontwikkeling in Oostends hotel blijkt stoom van gesprongen warmwaterleiding

Zondagochtend kreeg de brandweer omstreeks 10 uur een melding van een brand in een hotel in de Wellingtonstraat in Oostende. Het hotel werd even ontruimd, maar uiteindelijk moest de brandweer niet tussenkomen.

De brandweer haastte zich zondagmorgen richting hotel Astrid. Het hotel bevindt zich vlakbij de brandweerkazerne, dus was de brandweer snel ter plaatse. Het hotelpersoneel was ondertussen al gestart met de evacuatie van de hotelgasten.

Uiteindelijk bleek er van brand geen sprake te zijn. “Al heel snel werd duidelijk dat de rookontwikkeling waarvan melding werd gemaakt door stoom kwam”, zegt kapitein Van Moorter van de Oostendse brandweer. De stoom kwam voort uit een gesprongen warmwaterleiding”

De stoom activeerde het rookdetectiesysteem en zo werd de brandweer verwittigd. “De hotelgasten hebben inderdaad even het hotel moeten verlaten, maar een klein half uur later mochten die alweer hun hotel in. Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de hotelgasten en zelf zijn we niet moeten tussenkomen. Het is nu wachten op een technicus die de waterleiding moet herstellen”, aldus de brandweerkapitein.

(JRO)