Rookontwikkeling in loods in Ramskapelle

Deze voormiddag werd de brandweer van Nieuwpoort, Koksijde en Diksmuide uitgestuurd naar de Diksmuidseweg in Nieuwpoort. Er was een grote rookontwikkeling ontstaan in een loods met hooi en stro.

Bij aankomst van de brandweer waren er geen dieren meer in de stal. De brandweer blijft ter plaatse om stro te verwijderen en na te blussen. De schade aan het gebouw is eerder miniem. De oorzaak is nog niet bekend. (JT)