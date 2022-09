Rookontwikkeling en brandalarm, maar niets te vinden in woning

De brandweer werd woensdagmiddag rond 15.40 uur opgeroepen om naar een woning in de Brugse Heirweg in Aartrijke te gaan. Daar ging het brandalarm af en werd een rookontwikkeling gezien. “Maar na grondige controle konden we nog steeds de oorzaak niet vinden en dat is vervelend”, zegt brandweerluitenant Alain Crombez.

Het was rond 15.40 uur toen buren van de halfopen bebouwing dichtbij het centrum plots een rookontwikkeling zagen onder de garagepoort. Meteen daarna ging het brandalarm af. De bewoners zelf waren niet thuis. De buren belden de brandweer op en verwittigden ook de moeder van de bewoner, die snel ter plaatse was. De zoektocht binnen begon meteen maar leidde tot niets.

Geen oorzaak

“We hebben in de garage en in de rest van de woning niets kunnen vaststellen”, zegt brandweerluitenant Alain Crombez van post Torhout. “Ook rook was er niet meer te bespeuren en alle metingen waren negatief. Nochtans moet er zeker iets geweest zijn, want anders zou er niet én rook gezien zijn én het brandalarm afgegaan zijn. Een vervelende situatie, maar na een grondige zoektocht, onder meer in de zekeringskast in de garage die volledig intact was, keerden we terug.” Wat de rook dus veroorzaakte, blijft onduidelijk. (JH)