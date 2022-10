Rookontwikkeling door pruttelende broodrooster in Tuinwijklaan

Dinsdagmiddag werd de brandweer met spoed naar de Bissegemse Tuinwijklaan gestuurd. De bewoonster vreesde ervoor dat haar huis in brand stond. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een pruttelende broodrooster.

Het was de bewoonster zelf die rond 12.30 uur de hulpdiensten verwittigde. Uit haar keuken verscheen een stevige rookpluim, waarop ze zich meteen het ergste scenario inbeeldde. De brandweer nam geen enkel risico en stuurde meteen een volledig dispositief ter plaatse. De spuitgasten drongen de woning binnen en konden de rookontwikkeling herleiden tot de broodrooster. De dame in kwestie had enkele sneetjes brood willen toasten, waarop achtergebleven kruimels waren beginnen smeulen. Hierop ontstond een kettingreactie, met de gekende gevolgen. Dankzij de interventie van de hulpdiensten bleef de schade beperkt en kon het slachtoffer al snel haar woning opnieuw vervoegen.

De dame kreeg in het verleden reeds te maken met een woningbrand, waardoor ze nooit twijfelt de brandweer te bellen. Ook dit keer bleek het de juiste keuze te zijn. (CLL)