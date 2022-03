Rookontwikkeling door oververhitte ventilator tijdens voetbaltraining van KSV Diksmuide

De brandweer van Diksmuide moest dinsdagavond even voor 19.00 uur uitrukken naar het voetbalveld van eersteprovincialer KSV Diksmuide in de Pluimstraat. Tijdens een training werd daar een flinke rookontwikkeling opgemerkt.

Het waren toeschouwers tijdens de voetbaltraining die plots de rookontwikkeling zagen uit het centrale gebouw van KSV Diksmuide en de hulpdiensten belden. Er werd eerst gedacht aan een brand binnen maar er was geen vuur te zien.

Op dat ogenblik waren er zo’n 50 aanwezigen, naast de spelers ook toeschouwers die de training volgden. De brandweer was snel ter plaatse en ging op zoek naar de oorzaak. “Die werd gevonden in een technische ruimte van het gebouw”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen.

Geen brand

“Het gaat om de technische ruimte naast de douches. Daar kwam de rookontwikkeling vandaan en werd ook een brandgeur waargenomen. Het ging uiteindelijk niet om een brand maar wel om de ventilator van die technische ruimte die oververhit was geraakt.”

“Wellicht in combinatie met stof in de motor zorgde dat voor een brandgeur. We konden de ventilator uitschakelen en hebben daarna de ruimtes goed geventileerd. Ook de douches bleven zo bruikbaar nadien. De motor van de ventilator zelf is wel stuk en zal vervangen moeten worden.”

Omdat alle personen zich reeds buiten bevonden waren er geen evacuaties nodig.

