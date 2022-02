Rookontwikkeling door oververhitte dimmers in woning aan de Wielsbeekse Rijksweg

Donderdagvoormiddag brak brand uit in een woning gelegen aan de Wielsbeekse Rijksweg. Niemand raakte gewond en door een snelle brandweerinterventie kon erger worden vermeden. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.

De woning bestaat uit twee appartementen, waar moeder en dochter hun intrek hebben genomen. Het was de dochter, die zelf in het bovenste appartement woont, die rond 10 uur alarm sloeg. “De dame in kwestie merkte een rookgeur op en belde een verwarmingsinstallateur”, liet de brandweerofficier ter plaatse optekenen. “Er waren net werken geweest en ze vreesde dat er ergens een fout in die werken was. De installateur kwam ter plaatse maar kon geen fout vinden al stelde hij ook vast dat er een hevige rookgeur aanwezig was. Samen besloten ze de hulpdiensten te verwittigen.”

Tijdelijk onbewoonbaar

Bij aankomst van zowel politie als brandweer merkte men op dat er rook uit het gelijkvloerse appartement kwam. “De dame in kwestie was niet thuis maar dankzij de dochter raakten we toch binnen”, klinkt het. “Er was rook maar van uitslaand vuur geen sprake. Door gebruik te maken van thermische camera’s konden we een hittebron identificeren binnenin een siermeubel. Daar vonden we ook de schuldige van de rookontwikkeling. In het siermeubel waren verschillende dimmers weggewerkt die allen de verlichting in het appartement aansturen. Blijkbaar moet er een overbelasting zijn geweest, waardoor de leidingen zijn beginnen smelten en het siermeubel aan de binnenkant is beginnen smeulen. Door de alerte reactie hebben we kunnen vermijden dat de volledige woning ten prooi zou zijn gevallen aan de vlammen. Er is sprake van schade ter hoogte van het siermeubel, waar we alles hebben moeten uitbreken. Er is eveneens sprake van rookschade. Helaas is het gebouw op dit moment afgesloten van het elektriciteitsnet en is het dan ook tijdelijk onbewoonbaar.”

Niemand raakte gewond. Tijdens de interventie werd een stuk van de Rijksweg voor het verkeer afgesloten. Dit bracht geen uitzonderlijke hinder met zich mee.