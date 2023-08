De brandweer moest dinsdagochtend omstreeks 10.30 uur tussenkomen langs de Molenlaan in Lichtervelde. Daar had een bewoner rook opgemerkt in de garage van de woning.

De rookontwikkeling ontstond in de omgeving van een omvormer van zonnepanelen. “De bewoners hadden nog een ouder type en hadden er al eens problemen mee gehad. We hebben de omvormer gedemonteerd waardoor er geen gevaar meer was”, aldus brandweerofficier Johan Vandeputte.