Rookontwikkeling door kortsluiting microgolfoven in woning in Fierheidstraat Roeselare

Bewoners van de Fierheidstraat in Roeselare merkten donderdagochtend omstreeks 11 uur een brandgeur in hun woning op. Bij aankomst vond de brandweer niet onmiddellijk bij hen iets terug, in een aanpalende woning was er wel door een kortsluiting een brand ontstaan.

De brandweer kreeg ongeveer op hetzelfde ogenblik een telefoontje van twee buren in de Fierheidstraat. Zij merkten beiden een brandgeur in hun woning op. “Bij aankomst vonden we geen probleem in hun woning terug”, aldus brandweerofficier Peter Van Gierdegom van de brandweer van Roeselare.

Beperkte schade

De brandweer vond uiteindelijk toch de oorzaak van de brandgeur. Die bleek in een aanpalende woning te liggen. “In die woning was er ter hoogte van een microgolfoven een kortsluiting ontstaan. De microgolfoven had vuur gevat, maar de brand was uit zichzelf gedoofd. In het huis was er wel een serieuze rookontwikkeling.”

De brandweer ventileerde zowel het huis waar het gebrand had, als de beide woningen waar de bewoners een brandgeur hadden waargenomen. De schade bleef uiteindelijk beperkt.