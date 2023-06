Rookontwikkeling door kortsluiting bij Diksmuidse Pannenkoeken in Veurne

Donderdagmorgen omstreeks 2 uur werd de brandweer van het korps van Veurne opgeroepen naar het bedrijf Creapan-Cérélia in de Ondernemingenstraat in Veurne op enkele honderden meters van de brandweerkazerne.

In een afdeling van het bedrijf, waar de Diksmuidse Pannenkoeken worden gebakken, zou rookontwikkeling zijn ontstaan. De arbeiders die in de nachtploeg aan het werk waren, moesten allemaal de afdeling verlaten tot de brandweer de site weer veilig verklaarde.

Volgens Kristof Louagie (brandweer Westhoek) ging het om een kortsluiting in een elektriciteitscabine in het bedrijf. Er kwam vannacht nog een technicus ter plaatse om de schade in de cabine te herstellen zodanig dat de productie niet in gevaar kwam.

In maart 2020 was er in hetzelfde bedrijf ook al een brand met heel wat rookontwikkeling. Waar de brand zich juist situeerde en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. (JT)