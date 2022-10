Woensdagmorgen rond 8 uur trad in een appartement in de Walakker in Sint-Michiels, Brugge het brandalarm in werking en was er wat rook in een appartement op de vijfde verdieping.

De brandweer kwam ter plaatse maar diende niet in te grijpen. De bewoner had een kledingstuk op de radiator gelegd en dat dreigde vuur te vatten.

Gelukkig kon hij na het afgaan van het alarm tijdig ingrijpen. Na een controle kon iedereen terug naar de kazerne. Schade was er niet en niemand raakte gewond.