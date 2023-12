Rookontwikkeling boven feestzaal verstoort voorbereidingen oudejaarsavond in Koklikoo Zonnebeke: “Tandje bijgestoken ‘s nachts”

Vrijdagavond woedde er een kleine brand in de zolderruimte boven de feestzaal Koklikoo in Zonnebeke. De brand werd snel ontdekt. Tien personeelsleden moesten even geëvacueerd worden, waarna de voorbereidingen voor de feestavond verder werden gezet. De tearoom van zaterdagmiddag werd wel geschrapt.

“Het moment en het oponthoud kon op geen slechter moment komen, volop in de voorbereidingen van oudejaarsavond. Gelukkig is de schade beperkt en kan alles doorgaan. Al moesten we tot een gat in de nacht verder werken.” Medezaakvoerder Gregory Six (35) van restaurant Koklikoo in Zonnebeke is opgelucht nadat ze een kleine brand in de zolderruimte boven de feestzaal vrijdagavond op tijd ontdekten. Tien personeelsleden moesten even geëvacueerd worden waarna de voorbereidingen voor de feestavond verder werden gezet. De tearoom van zaterdagmiddag werd wel geschrapt.

Restaurant Koklikoo op het kasteeldomein op de hoek van de Ieperstraat en Berten Pilstraat was vrijdagavond dan wel al gesloten, het gonsde nog van de activiteit. Met het oudejaarsweekend voor de deur waren tien personeelsleden vrijdagavond volop bezig met de voorbereidingen. “Enerzijds omdat we heel wat mensen hebben die afhaalgerechten komen halen, anderzijds omdat we zelf een oudejaarsavondfeest organiseren in de Polygone Vallei, waar we 170 eters verwelkomen,” zegt medezaakvoerder Gregory Six (35). “We waren dus hard aan het werk, tot we allen een brandgeur gewaar werden.”

Motor dampkap boven feestzaal

Dat gebeurde rond 20 uur 45. Verschillende werkkrachten werden in de keuken een brandgeur gewaar. “We waren volop in de potten aan het roeren en roken iets dat naar verbrand plastic deed denken,” vervolgt Gregory. “Maar in de keuken was er niets te vinden. We begonnen te zoeken en troffen een kleine brand aan in de zolderruimte boven de keuken van de feestzaal. Daar staan enkele machines, waaronder de motor van de dampkap. Daar was iets oververhit geraakt.”

“Toen we het zolderluik openden hing die ruimte vol rook. We hebben onmiddellijk iedereen geëvacueerd en stonden op het grasplein te wachten op de brandweer. Die was gelukkig zeer snel ter plaatse. Nadat ze de situatie onderzochten moesten ze gelukkig niet blussen met water, anders was de schade veel groter. Alles werd ontkoppeld en de elektriciteit werd uitgelegd. Het zal later hersteld worden. Op wat brandgeur in de zolderruimte na is er gelukkig geen schade.”

Tandje bij tot 4 uur

Na een uur kon iedereen terug binnen in de Koklikoo. “De schade is gelukkig zeer beperkt, het was wel een zeer vervelend oponthoud dat we nét in deze periode kunnen missen,” vervolgt Gregory. “We waren volop bezig met de voorbereidingen voor de afhaalgerechten en voor ons oudejaarsavondfeest met 170 eters. Normaal zouden we met ons team werken tot 1 uur, maar nu staken we aan tandje bij en stopten we om 4 uur.”

“Gelukkig hebben we een fantastisch team, en stonden we zaterdagochtend alweer paraat om verder te doen. Alles gaat dan ook door zoals gepland, al zitten we voorlopig zonder verlichting in onze feestzaal, waar we werken. Daar gebruiken we nu werflampen. En de tearoom van zaterdagmiddag schrapten we, zodat we volop kunnen verder werken om er een fantastisch oudejaarsavond feest van te maken.” (JH)