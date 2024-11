Zaterdagmorgen heeft het gebrand in een woning in de Doorniksesteenweg in Bossuit. Een rookmelder kon de bewoners tijdig waarschuwen.

Het was rond 5.30 uur deze morgen dat de bewoners van de woning door een rookmelder gewekt werden. Het dak van de woning bleek in brand te staan.

Ze alarmeerden meteen de brandweer die snel ter plaatse kwam. Ze kregen het vuur snel geblust. Niettemin is er veel schade, maar kunnen de bewoners er wel blijven wonen.