Rookmelder voorkomt erger in Bulskamp

Maandagavond werd de brandweer van de post Veurne en Koksijde opgeroepen voor een brand in een woning in de Sint-Bertinusstraat in het centrum van Bulskamp, deelgemeente van Veurne.

Een rookmelder en gaf een rookontwikkeling aan in een woning waar de bewoners op reis waren.

Beperkte hinder

Volgens luitenant Nicolas Garmyn van de post Veurne was er echter wel een oppas aanwezig die voor de hond zorgde en waarschijnlijk bij toeval een toets had aangeraakt op het fornuis die was blijven openstaan.

Op het fornuis stond een kunststoffen potje dat door de hitte is beginnen smelten en voor rookontwikkeling zorgde. Gelukkig moest er niet geblust worden en kon het gedeelte waar er rook aanwezig was geventileerd worden. Ook werden er enkele ramen in het dak opengezet zodanig dat de rook- en geurhinder beperkt bleef. (JT)