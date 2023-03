“Rook van industriebrand” blijkt waterdamp te zijn

Brandweer Westhoek werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur opgeroepen voor een industriebrand in Kortemark.

Iemand meende rook te hebben gezien boven de fabriek van baksteenproducent Wienerberger langs de Hoogledestraat in Kortemark. “Maar dat was loos alarm”, bevestigt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. Er was geen rook, wel waterdamp. “De waterdamp was afkomstig van de drooginstallatie van de bakstenen”, aldus Louagie. (TP)