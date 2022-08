Rook van brand in varkensstal kilometersver te zien

Zaterdagmiddag woedde een uitslaande brand in een varkensstal in Ichtegem.

Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving kwamen ter plaatse om de brand te blussen.

“Er waren geen dieren meer aanwezig in de stal”, zo laat de politie weten. “De brand was snel onder controle, maar de volledige stal is wel uitgebrand.”

Het dak bestond uit asbestplaten en is voor drie vierde ingestort. “De milieuambtenaar van de gemeente Ichtegem kwam ter plaatse en volgt de situatie inzake de vervuiling verder op”, klinkt het nog.

Bij de brand zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is niet gekend.