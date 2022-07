Rook uit Texaco in Adinkerke blijkt afkomstig te zijn van inbraakalarm

De hulpdiensten rukten maandag omstreeks 16.40 uit voor een melding van flinke rookontwikkeling in het gebouw van Texaco in de Duinkerkekeiweg in Adinkerke. Eenmaal aangekomen bleek er echter van een brand geen sprake te zijn.

“Het inbraakalarm was afgegaan waardoor de ruimte zich volledig vulde met rook”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er hoefde dus niet geblust te worden, maar de brandweer bleef een tijd ter plaatse om alles te ventileren.”

Wellicht ligt een verkeerde manipulatie aan de oorzaak van het afgaan van het alarm. Op het moment van de interventie was het druk op de Duinkerkekeiweg toen de uittocht van Plopsaland op gang kwam. (JH)