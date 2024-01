Rook in twee Brugse woningen door oververhitte schoorsteenbuis

Dinsdag even voor 17 uur merkten de bewoners van een rijhuis aan de Gistelsteenweg in Sint-Andries Brugge rook op in de woonkamer van hun huis. Ze alarmeerden meteen de brandweer.

Op hetzelfde ogenblik liep bij de brandweer een tweede oproep van rookontwikkeling in een huis binnen. Die tweede oproep bleek afkomstig te zijn van de buur van de eerste melder. Ter plaatse kon de brandweer de rookontwikkeling lokaliseren in het plafond van de kamer. De afvoerbuis van de kachel raakte oververhit en deed de isolatie roken. Omdat de constructie doorliep naar het aanpalende huis kreeg ook dat rook binnen. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De woning werd geventileerd maar anders valt de schade mee. Niemand raakte gewond.