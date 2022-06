Rook in tankstation blijkt van inbraakalarm te komen

Zondagavond even voor half tien kreeg de brandweer van Brugge melding van een brand in het Shell-tankstation langs de Kustlaan in Zeebrugge.

Eens aangekomen bleek van brand geen sprake. Wel werd het inbraakalarm, die de ruimte binnen enkele seconden met een dikke rook vult, te zijn geactiveerd.

Die rook deed passanten de brandweer bellen. Na een korte inspectie kon de brandweer weer richting kazerne en nam de politie over.

Zij deden de vaststellingen. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk iets ontvreemd is.