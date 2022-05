Maandagmorgen rond 9.30 uur is in een appartement in de Tijdokstraat in Zeebrugge het automatisch brandalarm geactiveerd. Dat gebeurde nadat een rookmelder was afgegaan.

De rook was afkomstig van een koffiemachine. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle en kon na een grondig nazicht van de installatie opnieuw vertrekken.