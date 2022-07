Rook en brandlucht in appartement blijken afkomstig van … verbrande worst

Verschillende brandweerposten rukten zondagochtend massaal uit naar een groot appartementsgebouw in De Panne voor een vermeende brand. Bewoners hadden een brandlucht geroken en zagen plots rook. Uiteindelijk bleek dat iemand op de vijfde verdieping zijn worst had laten aanbakken.

Om 10.40 uur liep bij de hulpdiensten een telefoon binnen van bewoners op de vierde verdieping van een appartementsgebouw in de Hendrik Consciencelaan in De Panne, vlakbij de Zeedijk.

Zij hadden een stevige brandlucht geroken en toen ze gingen kijken zagen ze op de vijfde verdieping wat rook hangen. De alarmcentrale werd gebeld waarna de brandweerposten van De Panne en Veurne samen met de politie ter plaatse snelden.

Ruimte ventileren

Intussen hadden enkele bewoners al vrijwillig het gebouw verlaten, maar anderen waren nog aanwezig. Gelukkig kon de brandweer de oorzaak op de vijfde verdieping snel vinden en werd niet overgegaan tot een algemene evacuatie.

Iemand had daar in zijn flat in de keuken een worst te lang onder de grill laten liggen waardoor die verbrandde. Dat ging blijkbaar gepaard met de nodige rookontwikkeling. De brandweer hoefde uiteindelijk enkel de ruimtes te ventileren door het openzetten van ramen en deuren. De interventie kon snel opgelost worden. Het was op dat ogenblik wel erg druk in de buurt doordat veel toeristen net aankwamen voor een dagje aan het strand.

(JH)