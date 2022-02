Rook bleek waterdamp bij vermeende woningbrand in Zwevegem

Vrijdagnacht rukte de brandweer uit voor een woningbrand in de Dahliadreef in Zwevegem. Van brand was er geen sprake, wel was er veel waterdamp.

Het was even voor 2 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag dat de brandweer gealarmeerd werd voor een woningbrand in de Dahliadreef in Zwevegem.

Bij aankomst leek de woning gevuld met rook die zich ook al een weg naar buiten zocht. Al vlug stelden de spuitgasten vast dat het om waterdamp ging.

Een onlangs herstelde buis aan de waterverwarmer was terug stuk gegaan, zodat de waterdamp kon ontsnappen met het gekende gevolg.

Omdat de melding binnenkwam van woningbrand, rukte de brandweer uit volgens de standaardprocedure en werden twee autopompen en een tank- en ladderwagen ter plaatse gestuurd.

(GV)