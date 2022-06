Roofingswerken zorgen voor kleine brand op werf

Maandagnamiddag brak brand uit op een werf in de Heestertse Keiberg. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef. Niemand raakte gewond.

Het waren enkele arbeiders, aan het werk op de werf, die rond 13.40 uur zelf alarm sloegen. “Werken met roofing en een brander brengt altijd een zeker risico met zich mee, iets wat we vandaag hebben mogen vaststellen”, verklaarde de brandweerofficier nadien. “In dit specifieke geval sloeg de vlam over naar de isolatie tussen de gevelbekleding en de gevel zelf. We waren dan ook genoodzaakt een klein deel van die bekleding te verwijderen, waarop we schuim in de ruimte konden pompen.”

De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. Doordat de werf van de openbare weg verwijderd ligt, veroorzaakte de brandweerinterventie dan ook geen verkeershinder.