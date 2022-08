Roofing brander zet deel van dak in brand in Brugge

Dinsdagmiddag even over 15 uur is brand uitgebroken aan het dak van een appartementsgebouw in Sint-Andries. Op het dak van het gebouw in de Zandstraat ontstond brand toen arbeiders werken aan het dak van het gebouw aan het uitvoeren waren.

De vlam van de roofing brander sloeg over naar het dak en zette een deel daarvan in brand. De brandweer kwam ter plaatse, maar arbeiders hadden de brand dan al grotendeels kunnen blussen. De brandweer bluste nog wat na. Een deel van het dak diende ontmanteld te worden om er zeker van te zijn dat de brand niet zou smeulen. Voor één bewoonster, die in een appartement net onder het dak woont, werd het wat te veel. Zij werd in de ambulance verzorgd.