Rokende transformator zorgt even voor onrust in boetiek aan Lippenslaan in Knokke-Heist

In een boetiek in de Lippenslaan in Knokke-Heist is even voor 12:30 uur een transformator beginnen roken.

Er werd meteen alarm geslagen. De brandweer had de situatie snel onder controle en na een controle van de gebouwen kon iedereen terug naar binnen. Buiten de transformator bleef de schade beperkt. Niemand raakte gewond.