In hotel Dukes’Arches in de Hoogstraat in Brugge zorgde zaterdagavond even na 20:00 uur een oververhitte emmer in de sauna van het hotel voor wat opschudding.

De emmer stond iets te dicht tegen de saunakachel en begon wat te roken. De brandweer werd er veiligheidshalve bijgehaald maar meer dan een controle uitvoeren diende niet te gebeuren. Schade was er niet en niemand raakte gewond. Tijdens de interventie was de Hoogstraat even afgesloten voor het autoverkeer