Roet in schoorsteen veroorzaakt schouwbrand in Vlamertinge

Donderdagavond werd brandweer Westhoek omstreeks half elf opgeroepen voor een schouwbrand langs de Bellestraat in Vlamertinge. Bij aankomst van de spuitgasten bleek er echter geen groot gevaar.

De schouw werd recent nog maar gereinigd, waardoor vermoedelijk wat roet langs onder in de schouw is blijven zitten en zo vuur had gevat. De brandweer diende enkel de woning te ventileren, de schouw te controleren en kon spoedig terugkeren naar de kazerne. (DBI)