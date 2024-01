Rita en Bertje krijgen tweehonderd kaartjes na zware brand: “Ze fleuren helemaal op”

“Het is zo’n klein gebaar maar als ik zie hoe mijn ouders zichtbaar opfleuren beseffen we hoe hartverwarmend zo’n daad is.” Brigitte Geldof deed twee weken geleden een oproep om haar ouders Bertje en Rita kaartjes te sturen nadat een verwoestende brand de kangoeroewoning in Pervijze vernielde. Er kwamen 200 kaartjes én oppeppende brieven uit gans Vlaanderen binnen.

Op oudejaarsavond rond 18 uur zorgde een zware brand voor een dramatische avond in een kangoeroewoning in de Stuivekenskerkestraat in Pervijze. Berthold ‘Bertje’ Geldof (74) en zijn echtgenote Rita Houthoofdt (74) maakten zich op samen met het gezin van dochter Brigitte oudejaarsavond te vieren. De tafel was gedekt, de hapjes stonden klaar. Tot een uitslaande brand de kangoeroewoning van Bertje en Rita in de as legde. Omdat haar ouders zó teneergeslagen was deed dochter Brigitte een oproep in deze krant om haar ouders kaartjes te sturen.

Postbode met 30 kaartjes

Vlaanderen liet zich van zijn warmste kant zien. “We kregen veel meer kaartjes dan we ooit gedacht hadden”, glundert Brigitte. “Om en bij de 200 kaartjes kwamen toe. De eerste dagen stond de postbode hier zelfs met 30 kaartjes tegelijk. Het gaat om kaartjes van mensen die we kennen, maar nog meer van mensen die we totaal niet kennen. En uit gans Vlaanderen. Veel uit West-Vlaanderen maar ook uit Antwerpen en Limburg. En dat niet alleen: sommige mensen stuurden zelfs brieven waarin ze vertellen dat ze óók het slachtoffer werden van een brand. En waarin ze moed geven: ‘alles komt goed’.

Zichtbaar opgefleurd

De stroom aan kaartjes en brieven zorgden ervoor dat Bertje en Rita de ellende even konden vergeten. “Mijn ouders fleurden zichtbaar op, het deed hen heel veel deugd”, vervolgt Brigitte. “Het zijn al wat oudere mensen en ze zijn zó verbaasd dat wildvreemden hen bemoedigende woorden toespreken. Sommigen stuurden zelfs een kleine attentie mee en kennissen kwamen langs. Het zijn allemaal kleine gebaren maar ze betekenen héél veel.”

Heropbouw

Intussen wonen Brigitte, haar man Joos en hun twee kinderen wonen intussen terug in hun deel van de kangoeroewoning. “De elektriciteit werd hersteld en alles werd gepoetst door een topfirma. Het gedeelte van mijn ouders zal echter gesloopt en werd opgebouwd moeten worden. Dat maakt mijn ouders wel erg verdrietig. Maar we zijn volop bezig om dat allemaal in orde te brengen, en daarvoor vergaderen we elke dag. Gelukkig kunnen we beroep doen op onze fantastische verzekeringsmakelaar Mark Willem. Iemand die echt met ons begaan is en veel hulp biedt. Zo iemand is goud waard in deze tijden. Het is voor iedereen zwaar maar we slaan er ons wel door”, besluit Brigitte. (JH)