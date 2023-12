Rik (58) bekomt van kerstavond in mineur: “Geluk dat we er snel bij waren of huis was afgebrand”

Kerstavond zou bij hem thuis gevierd worden, maar van vieren is er nog weinig in huis gekomen. Zaterdagnamiddag brak er brand uit op de zolder van de woning van Rik Coudyser (58) en zijn vrouw in de Iepersestraat in Harelbeke. Momenteel kan hij bij zijn broer terecht.

Prettige feesten kun je Rik Coudyser (58) en zijn echtgenote moeilijk wensen. Een hoopje assen liggen aan de openstaande voordeur. Een roetgeur komt je tegemoet. De bel werkt niet – de elektriciteit werkt niet.

Kerstavond werd er eentje in mineur. Omstreeks halfzes brak er brand uit in de woning langs de Iepersestraat in Harelbeke, op de grens met Zwevegem. “Het was mijn broer, die zou komen eten, die het opmerkte”, doet Rik het relaas. “Ik probeerde nog op het dak te kruipen, maar er was te veel rook. We konden niet anders of de hulpdiensten bellen.”

Die waren vlug ter plekke en konden zo erger voorkomen. “Gelukkig waren we er snel bij of het huis was afgebrand. Het was niet evident om te blussen, want de toegang tot de zolder is heel erg klein”, vertelt Rik, die maandag de schade ging opmeten.

Kortsluiting

De oorzaak is intussen bekend. Een kortsluiting waardoor de isolatie is beginnen branden. “We hadden eigenlijk al eventjes wat miserie, zagen we aan de flikkerende lichten. Zondagavond had ik plots geen elektriciteit meer. Aangezien mijn broer kwam eten, probeerde ik het nog te fiksen. Tien minuten hadden we elektriciteit. Toen sprong de zekering.”

Wanneer alles opgelost zal zijn, daar heeft Rik nog geen zicht op. “Aangezien er geen elektriciteit is, wordt de woning niet vrijgegeven. Het is in deze periode niet evident om hulp te pakken te krijgen, denk maar aan de verzekering of een elektricien.”

Een kerstavond in mineur, maar wellicht ook een oudjaar in mineur. “We konden op kerstavond nog eten bij mijn broer, maar vieren heb ik niet meer gedaan. Nu kan ik ook bij hem terecht, maar ik hoop toch dat de situatie hier snel opgelost is.” (JD)