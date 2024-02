Rijwoning onbewoonbaar na nachtelijke brand: geen gewonden en kat gered

Een rijwoning in de Zwevegemsestraat in Kortrijk is na een nachtelijke brand onbewoonbaar verklaard. Ondanks het late uur was de bewoner net even niet thuis. Bij thuiskomst stond het huis al vol rook.

De brandweer snelde rond 3.30 uur ter plaatse naar de Zwevegemsestraat. In de woonkamer van een woning was om onduidelijke redenen brand ontstaan.

Kat gered

De bewoner verklaarde dat hij net even naar de nachtwinkel was om sigaretten. Toen hij terug thuiskwam, sloeg de dikke, zwarte rook al naar buiten. Hij verwittigde meteen de brandweer, maar probeerde nog om zijn kat te redden. De brandweer haalde het beestje uiteindelijk naar buiten en diende het wat zuurstof toe.

De vuurhaard bleef beperkt tot de woonkamer en had zichzelf al grotendeels gesmoord tegen dat de brandweer aankwam. De rest van de woning liep enkel wat rookschade op. De schade in de woonkamer was wel van die aard dat de woning onbewoonbaar werd verklaard. De bewoner kon voorlopig terecht bij de buren.