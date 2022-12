Restaurant Robinson in De Panne gesloten nadat verwarmingselement tafels in vuur zet: “Gelukkig niet toen er klanten zaten”

Restaurant Robinson op de hoek van de Zeelaan met de Duinkerkelaan in De Panne blijft vandaag gesloten. Deze ochtend vroeg zorgde een verwarmingselement dat uit het plafond viel voor een brand in de gloednieuwe veranda. “De brandschade is beperkt, maar er is nogal wat geurhinder”, zegt zaakvoerster Liesbet Lingy. “Vandaag moeten we 15 reservaties afzeggen.”

De brand werd maandagochtend rond 6.40 uur opgemerkt. Op dat ogenblik was er nog niemand aanwezig in het restaurant. Het brandalarm begon te loeien en zo werden de bewoners van de appartementen boven de zaak verwittigd. Zij belden de brandweer op. Op dat moment kwam er een stevige rookontwikkeling uit de zaak. Bij aankomst van de brandweer kwam ook personeel van de Robinson zelf toe. De oorzaak kon snel gevonden worden in de veranda en de brandweer had het vuur snel onder controle.

“Het ging om een verwarmingselement dat om een onduidelijke reden uit het plafond was gevallen”, zegt zaakvoerster Liesbet Lingy (37). “Die verwarming gaat automatisch elke dag een half uur voor onze komst aan. Tegen de tijd dat we dan openen, is onze veranda gezellig warm. Het verwarmingselement dat uit het plafond viel, kwam terecht op twee tafels. Die vlogen daardoor in brand en begonnen te smeulen. Gelukkig waren wij en de brandweer er tijdig bij en kon erger voorkomen worden. De brandschade in de veranda is minimaal, maar is er wel behoorlijk wat rookschade. Het meubilair in de veranda zal stevig gepoetst moeten worden. Gelukkig is de veranda afgesloten van het restaurant zelf en is daar geen schade. Maar omdat we alles moeten openzetten voor een grondige ventilatie is het gewoon te koud in het restaurant om te openen. Daarom blijven we vandaag gesloten.”

Vijftien reservaties

Een kleine tegenslag voor Liesbet, die in januari de Robinson overnam en grondig renoveerde. “We zijn pas open sinds juni nadat we de hele zaak vernieuwd hebben”, vervolgt ze. “Die veranda met hoge ramen met uitzicht is een van de grote troeven van onze zaak. Vlak voor de feestdagen is het nu eerder een kalme periode, maar toch hadden we vijftien reservaties gepland staan. Alle mensen bellen we nu op om noodgedwongen te annuleren en samen naar een oplossing te zoeken. Het is wat het is, maar we prijzen ons gelukkig dat dit niet ’s nachts gebeurde en niet gebeurde als er klanten aanwezig waren. En dat zo’n verwarmingselement niet op een klant is gevallen dan. We zullen nog grondig nagaan wat er fout is gelopen”, besluit Liesbet. (JH)