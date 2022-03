Restaurant Ohana Pokébowls verplicht tijdje dicht na brand

Het populaire restaurant Ohana Pokébowls op de Groentemarkt in Oostende moet een tijdje de deuren sluiten. Een brand in een afwashokje heeft namelijk heel wat schade in de zaak aangericht. “We zijn even van slag. Maar we zullen kijken of er eventueel een tussenoplossing mogelijk is”, zegt de zaakvoerder.

De zaakvoerder van Ohana Pokébowls op de Groentemarkt in Oostende werd zondagnacht door de politie uit zijn bed gebeld. In het pand waar zijn populaire zaak gevestigd is, was namelijk brand uitgebroken. De brandweer had die al onder controle, maar de schade binnen bleek toch aanzienlijk. “Gelukkig waren we er vroeg bij”, zegt zaakvoerder Rico Otto. “Maar de schade is er wel. Ik vrees dat we enkele weken zullen moeten sluiten.”

Het was een bovenbuur die de brandweer verwittigde. Hij woont boven de horecazaak en merkte de rook op. Er was niemand meer aanwezig beneden en de brandweer haastte zich ter plaatse. Er moesten uiteindelijk geen bewoners van het appartementsgebouw geëvacueerd worden.

Het vuur ontstond in een afwashokje achteraan de zaak. Volgens de politie ligt een technisch defect aan een elektrisch apparaat wellicht aan de oorzaak. “Voorlopig hebben we geen idee wat er precies gebeurd is. We tasten in het duister, want het is niet zo dat wij met zware fornuizen of gas werken”, zegt de zaakvoerder.

Rook- en waterschade

Rico mocht zondagnacht al even binnen met de brandweer om de eerste schade op te meten. “In het hokje waar de brand ontstond is het echt erg”, zegt hij. “En in de rest van de zaak is er behoorlijk wat rook- en waterschade. Ik ben toch even onder de indruk van wat er gebeurd is.”

De zaak is nu in handen van de verzekering. Ohana Pokébowls, toch een populaire zaak in Oostende, moet daarom noodgedwongen een tijdje sluiten. “Geen idee hoe lang dat zal zijn. Maar ik vrees toch snel enkele weken. Er moet echt wel heel wat hersteld worden”, zegt Rico. “Momenteel zijn we nog een beetje aangeslagen. Maar we zullen wel snel over een tussenoplossing nadenken. Misschien gaan we weer een tijdje afhaal organiseren. Maar we willen dit nu vooral zo snel mogelijk weer opgelost krijgen.”

De jonge zaakvoerder gaat momenteel even van de hemel naar de hel. Want twee weken geleden nog opende hij een tweede, gloednieuw filiaal in Roeselare. “Daar zijn we uiteraard heel trots op”, zegt hij. “Maar nu moeten we dus ook weer volop op Oostende focussen. Maar goed, we zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn.” (TL)