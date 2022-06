Restaurant Njord wellicht meerdere weken dicht door brand

Een dag na de brand bij restaurant Njord, op de zevende verdieping van het ABC-gebouw in Zeebrugge, komt bij zaakvoerder David Dendooven en zijn team de harde realiteit binnen. “De schade is veel groter dan eerst ingeschat. Ik vrees dat het meerdere weken zal duren voordat we terug gasten kunnen ontvangen.”

De uitbaters en medewerkers van restaurant Njord blijven duidelijk niet van onheil gespaard. Net zoals zoveel andere horeca-uitbatingen hadden ze zwaar te lijden onder de coronacrisis, in september verloor hun grillchef Uke Thaqi in een verkeersongeluk het leven en nu zorgt een brand ervoor dat de zaak wellicht een hele tijd gesloten blijft voor het publiek. “Het waren passanten die eerst een sterke rookontwikkeling merkten helemaal bovenaan het gebouw en die de brandweer belden”, weet zaakvoerder David Dendooven. “Onze chef in de keuken merkte dan ook al vlug de enorme donkere rook vanuit de dampkap. Het detectiesysteem heeft wel goed gewerkt want de ‘sprinklers’ sprongen al vlug aan, ook in de zaal dus, waardoor de klanten direct begrepen dat er iets aan de hand was.” Het was nog behoorlijk vroeg op de avond, omstreeks 18 uur, dus wie er al was, zat nog maar aan het aperitief. David en zijn team hebben de zaal dan zo vlug mogelijk ontruimd.

“Door de sprinklers is er natuurlijk erg veel waterschade; zeker het parket in de zaal is er slecht aan toe. En in de keuken zullen de kosten toch ook wel hoog oplopen want heel wat van de toestellen zijn defect door de gevolgen van de brand die ontstond in de technische ruimte boven het restaurant”, zegt David. “Intussen weten we dat de oorzaak ligt bij een motor die kortsluiting gaf. Wanneer we verwachten terug te kunnen openen? Dat is moeilijk te zeggen. De schade is veel groter dan ik eerst had ingeschat. We zijn nu volop offertes aan het opvragen om een en ander te laten herstellen en vervangen. Natuurlijk doen we er alles aan om zo snel mogelijk te kunnen heropenen maar ik vrees dat het toch meerdere weken zal duren voordat we terug gasten kunnen ontvangen.”