Restaurant My way in Oostende voor onbepaalde tijd gesloten door brand in keuken

Omstreeks 14.00 uur brak er zaterdag brand uit in grillrestaurant My Way in de Derbylaan in Oostende. Niemand raakte bij de brand gewond, maar er is heel veel schade in de keuken. “We zullen vermoedelijk enige tijd gesloten blijven”, klinkt het bij de uitbater.

De brandweer van Oostende kreeg iets voor 14.00 uur melding van een brand in de Derbylaan in de wijk Mariakerke. Ter plaatse bleek de keuken van een restaurant op de hoek met de Nieuwpoortsesteenweg in lichterlaaie te staan.

“Vermoedelijk heeft de friteuse vuur gevat”, klinkt het bij luitenant Vermote van de Oostendse brandweer. “Het vuur sloeg uiteindelijk in de dampkap en dat was voldoende om de hele keuken in lichterlaaie te zetten. In geen tijd stonden ook de omgevende apparaten in brand. De brand bleef echter wel beperkt tot de keuken.”

De schade aan de keuken is groot en het restaurant moet voor onbepaalde tijd dicht. “De keuken is sowieso totaal onbruikbaar”, aldus Vermote. “Er is veel brandschade in de keuken en uiteraard ook rookschade, zowel in de keuken als in het restaurant.”

Verschrikkelijk

“Dit is verschrikkelijk”, zegt uitbater Sam. “Twee jaar geleden hebben we de zaak overgenomen en kochten we alle toestellen nieuw aan. “Die toestellen zijn dus zo goed als nieuw. Alles, maar dan ook alles, in de keuken is verbrand.”

“Daarnaast liep ook het restaurant heel veel rookschade op. Zowel morgen als de rest van de week was het restaurant zo goed als volgeboekt. Volgende week donderdag stond hier een groot verjaardagsfeest gepland. Dat zal nu tot mijn grote spijt niet kunnen doorgaan.”

“Het is verschrikkelijk dat ik die mensen allemaal moet teleurstellen. Voorlopig heb ik nog geen zicht op hoe lang ik gesloten zal moeten blijven. Dat zal vermoedelijk afhangen van hoe snel de verzekering in orde is. En dan zijn er ook nog de werken zelf om de keuken terug in orde te krijgen. We zijn al snel enkele weken verder.”

Niemand gewond

In het restaurant zelf was op het moment van de brand niemand aanwezig. Op het terras zaten wel klanten. Die konden het terras op een veilige manier verlaten nog voor de brandweer er was. Ook de bewoners van de bovenliggende verdieping hadden zichzelf al in veiligheid gebracht.

Buiten wat geurhinder in de gang bleef de rest van het gebouw gespaard. De brandweer moest de gang wat ventileren, maar er was nooit echt gevaar.