Restaurant in Brugge even ontruimd door… defecte vaatwasser

Zaterdagavond even voor half tien begon in de keuken van restaurant De Gouden Kroes in de Hoogstraat in hartje Brugge de vaatwasmachine hevig te roken. De zaakvoerder schakelde meteen de elektriciteit uit en alarmeerde de hulpdiensten.

Een handvol klanten kon het restaurant veilig verlaten en wachtte buiten de komst van de brandweer af. Die had de situatie snel onder controle en het volstond om de ruimte te verluchten. Schade in de zaak is er niet.

Na een grondige controle werd de interventie, die op heel was kijklustigen die het parcours van Wintergloed verkenden kon rekenen, stopgezet. Niemand raakte gewond. Tijdens de interventie was er geen autoverkeer in de Hoogstraat mogelijk. De politie zorgde voor een omleiding.