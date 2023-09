Remmen lijnbus in Ruddervoorde vatten voor de tweede keer in evenveel weken vuur

Omstreeks 18.40 uur werd een chauffeur van een lijnbus in Ruddervoorde door omstaanders verwittigd dat er een sterke rookontwikkeling zichtbaar was aan de achterwielen van de bus. Het was niet het eerste incident met die bus.

De chauffeur liet de passagiers op het Sint-Elooisplein in Ruddervoorde afstappen. Ondertussen belde een alerte passant de brandweer. De brandweerploeg van de voorpost Ruddervoorde van de Zone 1 was zeer snel ter plaatse en begon met de remmen te blussen en af te koelen. Daardoor is de schade aan de bus beperkt gebleven.

Vervangbus

De chauffeur die in onderaanneming rijdt voor De Lijn vertelt dat dit het tweede probleem met de remmen was op korte tijd. “Twee weken geleden hebben de remmen op de middenas van deze bus vuur gevat. De sporen hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar op de zijkant van de bus.”

De Lijn stuurde een vervangbus om de vier passagiers verder richting Tielt te brengen. Doordat de bus volledig op de rijweg is blijven staan tot hij getakeld werd, was één rijstrook afgesloten en werd het verkeer komende uit de richting Sijslo omgeleid via de Hofstraat. De passagiers zijn op geen enkel moment in gevaar geweest.