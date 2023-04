Ravage na zware brand in Assebroek wordt daags nadien duidelijk: “We bleven kloppen op de deur tot hij opendeed”

Daags na de brand in de Vrijheidsstraat in Assebroek wordt de schade pas echt helemaal duidelijk. Gewonden vielen er niet, maar vier woningen liepen wel schade op. Twee huizen zijn zelfs helemaal onbewoonbaar. “We zijn op de deur blijven kloppen tot hij reageerde. Onrechtstreeks hebben we zo het leven van onze buurman gered”, zegt Ghislain (56), één van de getroffen bewoners.

Het vuur ontstond dinsdagavond even na 18 uur. “Ik was samen met mijn vrouw televisie aan het kijken. Op een bepaald moment roken we een brandgeur. Achteraan zagen we ook rook”, doet Ghislain zijn verhaal. De man woont in één van de zwaarst getroffen huizen en is daags na de brand nog steeds zichtbaar onder de indruk. “Eerst dacht ik dat ze bij de buren aan het barbecueën waren. Ik ging buiten kijken, maar zag aanvankelijk niks. Tot ik naar de achterbouw keek en wél veel rook zag opstijgen uit de woning van de buren.”

Ghislain liep terug naar binnen en werd bij het openen van de gangdeur ook geconfronteerd met rook. Op dat moment besefte de vijftiger dat de situatie ernstig was. Ogenblikken later gingen de rookmelders in het huis af. “Ik riep tegen mijn vrouw dat we naar buiten moesten”, vervolgt de man. “We belden de 112 en in de tussentijd klopten we op de deur van onze buren. We bleven kloppen tot er iemand opendeed.” Uiteindelijk bleek de zoon des huizes thuis te zijn. “Mijn keuken staat in brand”, riep hij. De man wou de brandende woning terug binnenlopen, maar het was Ghislain die hem tegenhield. “Door op zijn deur te blijven bonken en hem tegen te houden opnieuw naar binnen te lopen, hebben we wellicht onrechtstreeks zijn leven gered.”

Geen gewonden

Bij aankomst van de brandweer was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. De vlammen sloegen al over het dak en verspreidden zich snel. Eén iemand moest ter controle afgevoerd worden naar het ziekenhuis, maar gewonden vielen er uiteindelijk niet. Wél is de materiële schade groot. Vier woningen liepen schade op. Twee huizen zijn zelfs helemaal onbewoonbaar, waaronder de woonst van Ghislain. “We wonen hier al 29 jaar en acht jaar geleden hebben we nog fors geïnvesteerd in een volledig nieuwe achterbouw waar de keuken en badkamer gevestigd zijn. De schade daar is aanzienlijk. Dat kan je ook aan de buitenkant zien”, vertelt de man duidelijk geëmotioneerd.

Frietketel

De oorspronkelijke brand ontstond in de keuken van de buren van Ghislain. De bewoner – de zoon van de eigenaars die nog thuis woont – was in slaap gevallen, waarop de frietketel vuur vatte. Zijn ouders zaten op dat moment in Nederland en keerden dinsdagavond nog terug huiswaarts. Ook zij waren fors onder de indruk. “Het is nu wachten op de expert van de verzekering, maar nu al staat vast dat de schade héél groot is. We kunnen terecht bij vrienden en familie en in een vakantiewoning vlakbij, maar wellicht zal het nog maanden duren vooraleer alles terug in oorspronkelijke staat is hersteld. Ook voor de eigenaars van de eerst getroffen woning, de ouders van die man, vinden we het heel jammer”, besluit Ghislain. (MM)